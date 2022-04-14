Интер нацелился на двух игроков Барселоны

«Интер» проявляет интерес к двум игрокам «Барселоны» - форварду Мемфису Депаю и полузащитнику Миралему Пьяничу, который сейчас выступает на правах аренды за «Бешикташ».

На Депая претендует не только «Интер». Также в нидерландском форварде заинтересован «Арсенал».

Для 32-летнего Пьянича переход в «Интер» - это шанс вернуться в Серию А. Ранее он выступал в чемпионате Италии в 2011 – 2020 годах за «Рому» и «Ювентус».