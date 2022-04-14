Сергей КРАВЧЕНКО: «Петраков не вызовет Ракицкого, чтобы не было разговоров»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко высказался о том, стоит ли вызывать в национальную команду защитника Ярослава Ракицкого, который вернулся в «Шахтер» из российского зенита.

«Ракицкий обозначил свою позицию в первый или второй день войны. Та ситуация, когда он уехал в зенит, для меня немного непонятна. Но я не хочу его судить и обсуждать. Футболист он хороший, вызывать ли его в сборную - решать Петракову. Не могу сказать, что я его хорошо знаю, но знаю, что он хороший человек и патриот своей страны. Но, я думаю, что Петраков его не вызовет, чтобы не было лишних разговоров», - сказал Кравченко.