Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий? Это не подписание футболиста»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возвращение в клуб Ярослава Ракицкого:

«Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с «Мариуполем». Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили.

Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из «Мариуполя». Пока сюрпризы закончились».