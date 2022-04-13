Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий? Это не подписание футболиста»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возвращение в клуб Ярослава Ракицкого:
«Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с «Мариуполем». Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили.
Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из «Мариуполя». Пока сюрпризы закончились».
Источник — Денисов Time
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