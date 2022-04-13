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Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий? Это не подписание футболиста»

Гендиректор «Шахтера» - о возвращении Ярослава Ракицкого

  • 13.04.2022 16:20
  • 950 просмотров
  • 4 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий? Это не подписание футболиста»
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возвращение в клуб Ярослава Ракицкого:

«Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с «Мариуполем». Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили.

Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из «Мариуполя». Пока сюрпризы закончились».

Источник — Денисов Time

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vladimir Liashenko, 13.04.2022 16:53
    +1
    Pavel_i_CO, 13.04.2022 16:44
    ...это подписание ватника
    А чого ж цей "ватник" не залишився в рашці? В знак протесту розірвав контракт, повернувся на батьківщину - вчинок, достойний поваги, і як мінімум, нейтрального ставлення. Краще в останній момент, ніж ніколи.
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    online
    Dreifus, 13.04.2022 16:42
    +1
    Не понял? Их разве в Украину не пускают?
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    Pavel_i_CO, 13.04.2022 16:46
    0
    Dreifus, 13.04.2022 16:42
    Не понял? Их разве в Украину не пускают?
    Перепутал Палкин слова. Не не могли, а не хотели
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    Pavel_i_CO, 13.04.2022 16:44
    -3
    ...это подписание ватника
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