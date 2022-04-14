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Александр ПЕТРАКОВ: «28 апреля сборная Украины соберется без легионеров»

Наставник сборной Украины рассказал о подготовке к плей-офф ЧМ-2022

  • 14.04.2022 13:36
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Александр ПЕТРАКОВ: «28 апреля сборная Украины соберется без легионеров»
© УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился планами подготовки нашей национальной команды к поединку плей-офф отбора ЧМ 2022 против Шотландии.

«Мы планируем собраться 28 апреля. А как оно будет – не будем загадывать. Я планирую собраться 28 апреля без легионеров. Может быть, президент УЕФА нам в этом поможет. Александер Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко тоже делает все, что от него зависит. Мы планируем 28 апреля уехать в Европу.

Я уже хорошо знаю ребят из «Динамо» и «Шахтера» и вижу, что им очень тяжело. Хорошо, что они собрались раньше и будут начинать подготовку не с пустого места», - сказал Петраков.

Источник — Футбол 1/2/3

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