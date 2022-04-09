УЕФА предложил новую дату матча Шотландия - Украина

По информации ТаТоТаке, УЕФА предложил сборным Украины и Шотландии провести матч плей-офф отбора ЧМ-2022 не 7 июня, а 31 мая или 1 июня.

Кроме того, журналисты подтвердили информацию, которая ранее была озвучена в шотландских СМИ: результат одного матча могут засчитать в двух турнирах.

Украина и Шотландия должны сыграть не только матч отбора, но и поединок Лиги наций, однако календарь не позволяет уместить все поединки.