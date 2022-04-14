ХАРАТИН: «Украина – это сильная и свободная нация. За нами правда и сила!»

Украинский полузащитник «Легии» Игорь Харатин поделился впечатлениями от благотворительного матча с «Динамо» (1:3). Футболист также поблагодарил поляков за поддержку Украины и нашего народа.

«Украина – это сильная и свободная нация, борющаяся за свое будущее! За нами, правда, за нами сила!

Благодарю «Легию», спасибо Польше за эту большую поддержку в такое время, мы этого никогда не забудем», - написал Харатин.