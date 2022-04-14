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Алексей БЕЛИК: «Не могу осуждать Ракицкого»

Бывший игрок сборной Украины высказался о защитнике, вернувшемся в «Шахтер»

  • 14.04.2022 11:55
  • 838 просмотров
  • 4 комментария
Алексей БЕЛИК: «Не могу осуждать Ракицкого»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Экс-нападающий «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик высказался о возвращении в донецкий клуб защитника Ярослава Ракицкого, а также о том, может ли этот футболист быть полезным для сборной Украины.

«Европа тоже не сразу вводила санкции против россии. Какие-то вводила в 2014-2015 годах, но, как мы видим, они были несущественными. Сейчас Европа понимает, что то, что происходит со стороны россии - это абсолютное зло и его надо останавливать. Поэтому сейчас они действуют более организовано. Конечно, есть издержки демократии, и мы понимаем, что это не всегда быстро. Так что осуждать Ракицкого за то, что он играл в россии, я не могу.

Он футболист, который имел игровую практику. Я и до этого говорил, что играть или не играть в россии - дело каждого человека, я никого не осуждал. Но мы понимаем, что сегодня, хотя война и длится уже 8 лет, не может быть людей, которые «посередине». Ты либо на нашей стороне, либо на чужой.

Такой игрок, как Ракицкий, с его опытом, может понадобится сборной и в стыковых матчах, и, надеюсь, на ЧМ в Катаре», - сказал Белик.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VK-Sport, 14.04.2022 12:49
    +2
    фото як раз відображає усю суть, плювати йому на це все..
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    No name, 14.04.2022 12:31
    +2
    Ще один детектед...
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    online
    ALKOSruLKA, 14.04.2022 12:15
    +2
    ...ага, думка русофіла дуже важлива в цьому питанні... Цікаво було б почути мешканців Бучі, Ірпеня, Боодянки....
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    online
    Kapitoshka, 14.04.2022 13:03
    0
    В нас вже є кормілєц, навіщо нам ще один?
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