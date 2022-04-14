Сергей КОВАЛЕЦ: «Уверен, сборная Украины сыграет хорошо с Шотландией»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказался о товарищеских матчах украинских клубах, а также матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира между сборной Украины и Шотландией.

— Нужно готовиться. Как? Это уже прерогатива руководства УАФ и тренерского штаба. Многие говорили, чтобы сборная Украины попала на ЧМ-2022 автоматически, но сами футболисты сказали, мол, мы будем играть. Молодцы ребята! Только в соперничестве растет класс и авторитет той или иной команды.

— Большая часть состава представляет «Динамо» и «Шахтер», которые играют только товарищеские матчи. Это проблема?

— Конечно, товарищеские матчи не заменишь официальными. Но при этом было бы неплохо, чтобы не только «Динамо» и «Шахтер» играли благотворительные матчи в Европе.

Уверен, что Александр Петраков и его тренерский штаб понимают всю сложность данной ситуации. Думаю, наставник сборной держит на контроле вопрос общения со всеми украинскими футболистами, выступающими за рубежом. Уверен, что будут приняты все меры, которые дадут шанс сине-желтым сыграть хорошо и добиться нужного результата в матчах плей-офф с Шотландией.

— Некоторые наши деятели говорят, что российские спортсмены, которых дисквалифицировали, ни при чем…

— Все мировые федерации поддержали Украину. Спортсмены — это люди, которые должны нести правду, честность, совесть. Но о какой честности и совести может идти речь, когда россияне молчат и не рассказывают миру о том, что творит их власть. Поэтому данное решение даже не должно обсуждаться. О событиях в Украине очень много говорят наши футболисты, выступающие в Европе. Они молодцы. Цивилизованный мир должен как можно больше знать о событиях в нашей стране, - сказал Ковалец.