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Джордан ХЕНДЕРСОН: «Разочарованы пропущенными мячами»

Капитан «Ливерпуля» – о домашней ничьей с «Бенфикой»

  • 14.04.2022 10:06
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Джордан ХЕНДЕРСОН: «Разочарованы пропущенными мячами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, которая позволила его команде выйти в полуфинал.

«Хотели сыграть лучше, но мы здорово начали. Могли забить больше голов в первом тайме. Мы неплохо справились со своей задачей, но разочарованы пропущенными мячами. Знали, что будет непросто. Хотели сыграть на максимуме и прошли дальше, что самое главное», - сказал Хендерсон.

Источник — УЕФА

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