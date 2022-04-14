Джордан ХЕНДЕРСОН: «Разочарованы пропущенными мячами»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, которая позволила его команде выйти в полуфинал.

«Хотели сыграть лучше, но мы здорово начали. Могли забить больше голов в первом тайме. Мы неплохо справились со своей задачей, но разочарованы пропущенными мячами. Знали, что будет непросто. Хотели сыграть на максимуме и прошли дальше, что самое главное», - сказал Хендерсон.