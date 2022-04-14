Джон СТОУНЗ: «Мы просто невероятно отыграли. Великолепный вечер»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, которая позволила его команде выйти в полуфинал.

«По итогам обоих матчей думаю, что мы просто невероятно отыграли против опытной команды, которая настолько глубоко обороняется. Я очень горд сегодня за парней и очень счастлив, что прошли дальше. Великолепный вечер.

Мы знали, что тут будет непросто. Я здесь впервые, так что поговорил с ребятами, которым раньше уже доводилось здесь играть. Вечер выдался тяжелым во всех отношениях, а по итогам обоих матчей, то, как мы отзащищались, было просто невероятным», - сказал Стоунз.