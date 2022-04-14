Ян ОБЛАК: «Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с английским «Манчестер Сити» (0:0), которая не позволила его команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы отдали все силы и могли победить. В первой игре они были гораздо сильнее нас - в этом матче мы сыграли лучше. В двух матчах у нас было больше моментов, чем у них, но нам не удалось их реализовать. Наши болельщики здорово нас поддерживали. Они нам очень помогли. Я думаю, этопротивостояние могло сложиться успешно для нас, если бы мы продлили его еще на 30 минут. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов. Мы многого добьемся, если продолжим играть на уровне этого матча», - сказал Облак.