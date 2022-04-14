Спортдиректор Нивы В: «Футбольные клубы исчезнут с карты Украины»

Спортивный директор «Нивы» из Винницы Алексей Свирида прокомментировал возможность исчезновения многих клубов.

«Я тоже думаю, что клубы исчезнут с карты Украины, но я очень надеюсь, что минимальное количество. Но уже сегодня у нас есть официальные 2 объявления. А еще я знаю о нескольких серьезных, но пока не буду говорить кто именно», - сказал Свирида.