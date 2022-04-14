Яремчук получил высокую оценку от Whoscored за матч против Ливерпуля

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Бенфика» сыграли в результативную ничью со счетом 3:3, что вывело в полуфинал мерсисайдцев.

После перерыва на поле вышел форвард лиссабонцев Роман Яремчук, а на 73-й минуте украинец отправил мяч в ворота соперников.

Авторитетный портал Whoscored высоко оценил действия Яремчука поставив ему оценку 7,0. В составе «Бенфики» более высокие баллы получили только Нуньес, Рамос и Гримальдо.