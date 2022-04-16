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Анчелотти лестно отозвался об арендованном у Шахтера защитнике

Винисиус Тобиас видится итальянцу одним из тех, кто будет защищать цвета «Реала» в будущем

  • 16.04.2022 15:46
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Анчелотти лестно отозвался об арендованном у Шахтера защитнике
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лестно отозвался о способностях и потенциале 18-летнего Винисиуса Тобиаса, которого мадридцы арендовали у «Шахтера» до конца сезона-2022/23.

«Это юноша, у которого много качеств, много энергии и который учится очень быстро, потому что он серьезный. Идея состоит в том, чтобы рассчитывать на него в будущем, как и на всех молодых игроков», - заявил Анчелотти.

Накануне Винисиус Тобиас принял участие в тренировке первой команды «Реала», за которую по условиям регламента не сможет сыграть в текущем сезоне.

Напомним, у «Реала» есть опция на выкуп контракта Винисиуса Тобиаса за 18 миллионов евро.

Источник — ESPN

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