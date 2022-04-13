Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера один источник финансирования - продажа игроков»

Клуб готов к продаже футболистов

  • 13.04.2022 22:45
  • 1198 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера один источник финансирования - продажа игроков»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что клубу придется активно продавать футболистов, чтобы выжить во время войны.

«По большому счету, на сегодняшний день у нас остался один источник финансирования с коммерческой точки зрения – это продажа футболистов».

«Из-за войны сегодня другого не придумать. Это единственный выход, который может помочь», - рассказал Палкин.

Источник — Денисов Time

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 13.04.2022 22:51
    0
    Ничего себе информация... У ахметки деньги кончились? Или война перекрыла источник финансирования с бюджета? Мы то знаем, что ахметка своих кровных (в смысле на нашей крови заработанных денег) никогда на футбол не тратил...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности