Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера один источник финансирования - продажа игроков»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что клубу придется активно продавать футболистов, чтобы выжить во время войны.
«По большому счету, на сегодняшний день у нас остался один источник финансирования с коммерческой точки зрения – это продажа футболистов».
«Из-за войны сегодня другого не придумать. Это единственный выход, который может помочь», - рассказал Палкин.
Источник — Денисов Time
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