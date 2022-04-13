Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера один источник финансирования - продажа игроков»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что клубу придется активно продавать футболистов, чтобы выжить во время войны.

«По большому счету, на сегодняшний день у нас остался один источник финансирования с коммерческой точки зрения – это продажа футболистов».

«Из-за войны сегодня другого не придумать. Это единственный выход, который может помочь», - рассказал Палкин.