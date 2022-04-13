СИРОТА: «Верим, что скоро такая атмосфера будет на украинских стадионах»

Защитник «Динамо» Александр Сирота поблагодарил болельщиков за поддержку в благотворительном поединке с «Легией» (3:1).
«Безумная поддержка. Большая благодарность Польше. Большая благодарность нашим украинцам.
Верим, что скоро такая атмосфера будет на каждом украинском стадионе. Победа за нами!», – написал Сирота в инстаграме.
Источник — Instagram
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