Бавария о Левандовски: «Глупо продавать игрока, забивающего по 30-40 голов»

Председатель правления «Баварии» и легенда клуба Оливер Кан сомневается, что летом ведущий форвард Роберт Левандовски перейдет в «Барселону».
«Просто глупо продавать игрока, который забивает 30-40 голов за сезон. У нас будет разговор с Левандовски о его будущем, но у него контракт до июня 2023 года».
«И Роберт определенно останется в «Баварии» еще на сезон», - уверен Кан.
Источник — Sky Germany
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