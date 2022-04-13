Бавария о Левандовски: «Глупо продавать игрока, забивающего по 30-40 голов»

Председатель правления «Баварии» и легенда клуба Оливер Кан сомневается, что летом ведущий форвард Роберт Левандовски перейдет в «Барселону».

«Просто глупо продавать игрока, который забивает 30-40 голов за сезон. У нас будет разговор с Левандовски о его будущем, но у него контракт до июня 2023 года».

«И Роберт определенно останется в «Баварии» еще на сезон», - уверен Кан.