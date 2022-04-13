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Жозе МОУРИНЬО: «Пусть победит сильнейший, а это мы»

Наставник «Ромы» - о матче против «Буде-Глимт»

  • 13.04.2022 19:03
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  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Пусть победит сильнейший, а это мы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций против «Буде-Глимт» и прокомментировал потасовку между своим ассистентом и тренером «Буде-Глимт»:

«Я ожидаю футбольного матча. Пусть победит сильнейший, а это мы. УЕФА? Я не комментирую это. Тренер «Будё-Глимт»? Я не комментирую это. С нашей стороны всегда была честная игра. Когда мы разгромно проиграли 1:6 матч в группе, мы с честью отреагировали на это унижение. После той игры у нас было ещё две и никогда не было эпизодов, подобных тому, который произошёл неделю назад.

То, что произошло в прошлый четверг, вышло из контекста: матч и итог были нормальными, затем был неприятный эпизод, вырванный из контекста. Сейчас мы хотим просто играть. Мои ассистенты слишком взволнованы? Ложь, которая повторяется много раз, всегда ложь».

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Face Control, 13.04.2022 20:03
    0
    Ага, вы уже «победили».
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