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УЕФА отстранила тренеров Ромы и Буде-Глимта

Между Нуну Сантушем и Кьетилем Кнудсеном возник конфликт

  • 12.04.2022 18:38
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УЕФА отстранила тренеров Ромы и Буде-Глимта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кьетил Кнутсен

УЕФА приняла решение временно отстранить тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша и главного тренера «Буде-Глимта» Кьетила Кнудсена. Это связано с потасовкой, которая случилась между тренерами на прошлой неделе во время матча 1/4 финала Лиги конференций.

Отстранение продлится до тех пор, пока УЕФА не завершит расследование и не даст свою оценку действиям тренеров.

Ответный матч между «Ромой» и «Буде-Глимтом» состоится в четверг, 14 апреля в Риме. Первый матч норвежцы выиграли 2:1.

Источник — УЕФА

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