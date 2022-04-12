УЕФА отстранила тренеров Ромы и Буде-Глимта

УЕФА приняла решение временно отстранить тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша и главного тренера «Буде-Глимта» Кьетила Кнудсена. Это связано с потасовкой, которая случилась между тренерами на прошлой неделе во время матча 1/4 финала Лиги конференций.
Отстранение продлится до тех пор, пока УЕФА не завершит расследование и не даст свою оценку действиям тренеров.
Ответный матч между «Ромой» и «Буде-Глимтом» состоится в четверг, 14 апреля в Риме. Первый матч норвежцы выиграли 2:1.
Источник — УЕФА
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