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Рома обвинила наставника Буде-Глимт в нападении на тренера вратарей

Капитан римлян Лоренцо Пеллегрини возмущен

  • 08.04.2022 15:12
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Рома обвинила наставника Буде-Глимт в нападении на тренера вратарей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

После вчерашнего поражения 1:2 от «Буде-Глимта» в четвертьфинале Лиги конференций капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини обвинил главного тренера соперников Кьетиля Кнудсена в нападении на тренера вратарей «Ромы»:

«Поведение тренера соперников недопустимо. Сначала он что-то сказал нашему тренеру вратарей, а затем атаковал его физически после матча. Это не фейр-плей.

Меня до сих пор трясет из-за того, что произошло. Теперь мы хотим выбросить «Буде-Глимт» из турнира еще и потому, что произошло в раздевалке».

Источник — Sky Sport Italia

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