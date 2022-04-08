Рома обвинила наставника Буде-Глимт в нападении на тренера вратарей

После вчерашнего поражения 1:2 от «Буде-Глимта» в четвертьфинале Лиги конференций капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини обвинил главного тренера соперников Кьетиля Кнудсена в нападении на тренера вратарей «Ромы»:

«Поведение тренера соперников недопустимо. Сначала он что-то сказал нашему тренеру вратарей, а затем атаковал его физически после матча. Это не фейр-плей.

Меня до сих пор трясет из-за того, что произошло. Теперь мы хотим выбросить «Буде-Глимт» из турнира еще и потому, что произошло в раздевалке».