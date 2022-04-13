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Тренер Легии прокомментировал поражение в матче с Динамо

Александар Вукович рад, что удалось провести такой матч

  • 13.04.2022 17:47
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Тренер Легии прокомментировал поражение в матче с Динамо
© ФК Легия Варшава. Александар Вукович

Главный тренер варшавской «Легии» Александар Вукович поделился эмоциями после товарищеского поединка с киевским «Динамо» (1:3).
 
«Самым главным был не результат, а доброе дело. Мы дали шанс игрокам, которые в последнее время играли меньше. Самое главное, что обошлось без травм. Это был хороший тренировочный матч. 
 
Мы рады, что на стадион пришло так много людей. Сама встреча прошла в приятной атмосфере. Большое спасибо за это.
 
Мы чувствовали, что болельщиков команды гостей было намного больше, но мы рады, что эти люди смогли отвлечься на совершенно других вещи хотя бы на 90 минут. Для некоторых наших игроков, в т.ч. Бенджамина Вербича и Игоря Харатина эта встреча имела огромное эмоциональное значение», – сказал Вукович.

Источник — zbirna.com

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