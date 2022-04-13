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ХАВИ: «Левандовски? Не могу ничего ответить»

Форвард «Баварии» хочет продолжить карьеру в «Барселоне»

  • 13.04.2022 17:41
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ХАВИ: «Левандовски? Не могу ничего ответить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда «Баварии» Роберта Левандовски:

«Конечно, Левандовски — фантастический форвард, но нам нужно сконцентрироваться на игре в Лиге Европы. Я не могу вам ответить, сейчас не тот момент».

В четверг «Барселона» проведет матч 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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