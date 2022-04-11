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Левандовски сообщил Баварии о желании перейти в Барселону

Польский форвард сменит клуб летом

  • 11.04.2022 19:51
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Левандовски сообщил Баварии о желании перейти в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сообщил руководству клубу о своем желании покинуть мюнхенцев. Он намерен перейти в «Барселону».

О том, что Левандовски согласился на переход в «Барселону», сообщалось еще в конце марта. Сейчас он уже согласовал условия личного 3-летнего контракта с каталонцами.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 46 голов и 4 ассиста в 40 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт 33-летнего поляка действует до 2023 года, «Бавария» хочет получить за игрока 65 миллионов евро.

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