Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заразился коронавирусом. При чем, по информации британских СМИ, Конте сдал положительный тест еще в прошлый уик-энд, после чего отправился на карантин.

Болезнь проходит у Конте бессимптомно. В «Тоттенхэме» надеются, что он успеет выздороветь к субботе, 16 апреля. В этот день «Тоттенхэм» в АПЛ сыграет против «Брайтона».

Ранее сообщалось о том, что летом Конте может вернуться в Серию А.