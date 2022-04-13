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Антонио Конте заразился коронавирусом

Главный тренер «Тоттенхэма» отправился на карантин

  • 13.04.2022 15:45
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Антонио Конте заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заразился коронавирусом. При чем, по информации британских СМИ, Конте сдал положительный тест еще в прошлый уик-энд, после чего отправился на карантин.

Болезнь проходит у Конте бессимптомно. В «Тоттенхэме» надеются, что он успеет выздороветь к субботе, 16 апреля. В этот день «Тоттенхэм» в АПЛ сыграет против «Брайтона».

Ранее сообщалось о том, что летом Конте может вернуться в Серию А.

Источник — Evening Standard

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