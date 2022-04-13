ВИДЕО. Вильярреал возвращался домой из Мюнхена вместе с фанатами

Вчера «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью 1:1 с «Баварией» в Мюнхене. После матча команда возвращалась домой в одном самолете со своими фанатами:
«Возвращаемся домой с улыбкой», - написано в посте «Вильярреала».
De vuelta a casa con una sonrisa 😁👏🏻🛫.#UCL pic.twitter.com/ZqmkVarWCz— Villarreal CF (@VillarrealCF) April 13, 2022
Источник — ФК Вильярреал
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