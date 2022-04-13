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ВИДЕО. Вильярреал возвращался домой из Мюнхена вместе с фанатами

Команда выбила «Баварию» из Лиги чемпионов

  • 13.04.2022 15:20
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ВИДЕО. Вильярреал возвращался домой из Мюнхена вместе с фанатами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью 1:1 с «Баварией» в Мюнхене. После матча команда возвращалась домой в одном самолете со своими фанатами:

«Возвращаемся домой с улыбкой», - написано в посте «Вильярреала».

Источник — ФК Вильярреал

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