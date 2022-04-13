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Тимо ВЕРНЕР: «При счете 3:0 поверили, что прошли Реал»

Форвард «Челси» – о вылете из Лиги чемпионов

  • 13.04.2022 15:02
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Тимо ВЕРНЕР: «При счете 3:0 поверили, что прошли Реал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Челси» Тимо Вернер поделился своим мнением по поводу причин вылета из Лиги чемпионов от «Реала»:

«При счете 3:0 мы уже поверили, что прошли «Реал». Вернуться в игру после первого матча — это заслуживает уважения. Нам не хватило десяти минут, чтобы произошло чудо.

Сейчас вся команда разочарована, ведь мы очень старались пройти дальше и заслуживали этого. Проблема в том, что нас наказали за мельчайшие ошибки.

Мы пропустили после идеального паса от Модрича. Против таких передач практически невозможно защищаться».

Источник — ФК Челси

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