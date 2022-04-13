Тимо ВЕРНЕР: «При счете 3:0 поверили, что прошли Реал»

Форвард «Челси» Тимо Вернер поделился своим мнением по поводу причин вылета из Лиги чемпионов от «Реала»:

«При счете 3:0 мы уже поверили, что прошли «Реал». Вернуться в игру после первого матча — это заслуживает уважения. Нам не хватило десяти минут, чтобы произошло чудо.

Сейчас вся команда разочарована, ведь мы очень старались пройти дальше и заслуживали этого. Проблема в том, что нас наказали за мельчайшие ошибки.

Мы пропустили после идеального паса от Модрича. Против таких передач практически невозможно защищаться».