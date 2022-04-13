Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. «Матрасники» уже сделали вопрос по поводу возможного трансфера, «Интер» оценил своего игрока в 70-80 миллионов евро.

Чемпионы Италии не считают Мартинеса незаменимым игроком для команды, и готовы продать его, чтобы получить средства для усиления других позиций. Также продажа Мартинеса откроет путь для подписания на правах свободного агента Пауло Дибалы.

Ранее главным претендентом на Дибалу назывался именно «Атлетико». Однако сам форвард «Ювентуса» ждет предложения от генерального директора «Интера» Джузеппе Маротты, с которым его связывает дружба еще с тех времен, когда Маротта работал в Турине.