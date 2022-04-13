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Евгений ДИКИЙ: «Сохраняем два варианта завершения чемпионата Украины»

Исполнительный директор УПЛ рассказал о перспективах нынешнего сезона

  • 13.04.2022 14:09
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Евгений ДИКИЙ: «Сохраняем два варианта завершения чемпионата Украины»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах восстановления и продолжения чемпионата Украины.

– План А – это оставляем оптимистический сценарий, что удастся доиграть сезон. План Б – это подводить итоги чемпионата и признать, что не был доигран в связи с форс-мажорными обстоятельствами и готовиться к следующему сезону.

Предварительно мы провели переговоры с руководством стадионов, которые находятся на западе страны. Они готовы принять объем всех матчей, но остается открытым вопрос по некоторым клубам, смогут ли они принять участие.  Нужно учитывать, что многие клубы отдали своих легионеров в аренду до тридцатого июня на основании соответствующего решения ФИФА. Поэтому также нужно все учесть, чтобы сохранить спортивный принцип, чтобы все клубы, если примется решение о доигрывании, были в оптимальных составах.

– Только при условии участия всех клубов чемпионат будет доигрываться, или возможны ли варианты?
– Я считаю, что чемпионат может быть доигран только при условии, что все клубы будут участвовать. Во всяком случае, окончательное решение должны принять все клубы и после этого его должно утвердить исполнительный комитет УАФ. Только после этого это будет финальное решение, - сказал Дикий.

Источник — Футбол 1/2/3

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