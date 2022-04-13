Сергей ПАЛКИН: «Нам не удастся доиграть сезон УПЛ»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал свое мнение о том, удастся ли доиграть УПЛ сезона 21/22.
«Я не верю, что мы доиграем. Мне кажется, это нереально, даже если сегодня все остановится. Много времени понадобится для разминирования, восстановления инфраструктуры, аэропортов. Я не верю, что будет время для футбола», - сказал Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
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