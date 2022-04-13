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Сергей ПАЛКИН: «Нам не удастся доиграть сезон УПЛ»

Функционер «Шахтера» не верит в возможность доиграть сезон

  • 13.04.2022 11:46
  • 512 просмотров
  • 4 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Нам не удастся доиграть сезон УПЛ»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал свое мнение о том, удастся ли доиграть УПЛ сезона 21/22.

«Я не верю, что мы доиграем. Мне кажется, это нереально, даже если сегодня все остановится. Много времени понадобится для разминирования, восстановления инфраструктуры, аэропортов. Я не верю, что будет время для футбола», - сказал Палкин.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
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    online
    Maks Maks, 13.04.2022 12:36 (изменен)
    0
    DidOk, 13.04.2022 12:29
    Гадаю, що варто провести золотий і бронзові матчі між ДК і ШД, та ДД і ВП
    А зона вильоту? А перша ліга? Треба або сезон вважати недійсним, без вильоту з УПЛ, без чемпіона. А єврокубкові місця розподілити по тим місцям, які є на данний момент (лише з місцем в ЛЄ від кубку країни виникне проблема). Або, порушуючи регламент, вважати УСІ змагання в Україні завершеними на данному етапі. Я впевнений, що федерація вибере другий варіант, бо він декому дуже вигідний.
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    online
    DidOk, 13.04.2022 12:29
    0
    Гадаю, що варто провести золотий і бронзові матчі між ДК і ШД, та ДД і ВП
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    online
    Maks Maks, 13.04.2022 12:24
    -1
    Нехай іржаві забирають це кабінетне чемпіонство. Буде останнім в іх недолугій історії. Цікаво, як швидко вони побьють рекорд 1996-го року, коли ледь десятими доповзли до фінішу?
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    ZloyDeda, 13.04.2022 12:11
    -1
    Бо у вас немає гідної команди, ви не розвивали український футбол, а тепер сльози-соплі... Це підсумок вашої брудної діяльності!
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