Сергей ПАЛКИН: «Даже наказания для путина и его шайки не придумаешь»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин попытался объяснить свое отношение к президенту россии владимиру путину.
«Я бы использовал весь негативный словарный запас, который у меня есть, но таких слов ещё не придумали для этого человека.
Я вообще не понимаю, как ему живётся на этой земле, как она его ещё носит? Словами это не передать – то горе, которое он принес на нашу землю.
Я даже не знаю, как он и его шайка должны быть наказаны, чтобы это как-то искупить. Я думаю, даже наказания такого не придумаешь», - сказал Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
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