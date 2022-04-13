Сергей ПАЛКИН: «Даже наказания для путина и его шайки не придумаешь»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин попытался объяснить свое отношение к президенту россии владимиру путину.

«Я бы использовал весь негативный словарный запас, который у меня есть, но таких слов ещё не придумали для этого человека.

Я вообще не понимаю, как ему живётся на этой земле, как она его ещё носит? Словами это не передать – то горе, которое он принес на нашу землю.

Я даже не знаю, как он и его шайка должны быть наказаны, чтобы это как-то искупить. Я думаю, даже наказания такого не придумаешь», - сказал Палкин.