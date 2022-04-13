ВИДЕО. Слова Тухеля после ответного матча с Реалом

Невероятное противостояние увидели зрители в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».
Хотя «Реал» проиграл матч (2:3 д.в), именно «галактикос» вышли в полуфинал ЛЧ. Там испанский клуб сыграет против победителя пары «Ман Сити» – «Атлетико».
Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля после ответного матча 1/4 Лиги чемпионов.
Источник — Sport.ua
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