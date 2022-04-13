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Артем БЕСЕДИН: «Впервые в жизни не знал, как радоваться забитому голу»

Форвард «Динамо» рад, что команда победила

  • 13.04.2022 10:47
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Артем БЕСЕДИН: «Впервые в жизни не знал, как радоваться забитому голу»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

«Динамо» одержало победу над «Легией» в благотворительном матче. Игра завершилась со счетом 3:1. Дублем отличился Артем Беседин. Форвард киевлян прокомментировал эту игру.

«Спасибо организаторам и болельщикам. Мои ощущения очень смешанные. Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу. Сейчас очень тяжело, но хорошо, что в столь нелегкое время проводятся такие матчи. Всем украинцам нужно держаться вместе. Дай бог, чтобы победа была как можно скорее.

Поддержка на трибунах и скандирование «Динамо» вперед" и «Украина» вызвали у меня мурашки на коже. Трудно описать эти чувства словами. Спасибо Польше, «Легии» и нашим болельщикам за этот матч. Это было очень трогательно. Своей игрой мы пытались не подвести нашу страну и болельщиков», – сказал Беседин.

Источник — ФК Легия Варшава

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