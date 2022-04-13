Марина СТРЕЛЕЦКАЯ: «Россияне должны почувствовать нашу боль»

Украинская арбитр Марина Стрелецкая рассказала о том, как начала получать назначения на матчи в Швейцарии, а также высказалась о санкциях против российских футболистов и судей.

«Лучано Лучи написал письмо в Швейцарскую федерацию футбола и попросил, чтобы мне давали какие-то игры. В предыдущую субботу у меня была игра третьего дивизиона, это как наша Вторая лига. У них здесь немного другая система, они назначают на целый месяц. Так что до конца месяца у меня каждый уикенд игра.

Кате Монзуль сейчас очень тяжело морально. Я говорю с ней каждый день и вижу, как ей сложно. Может потому, что у нее там родители, может из-за того, что Харьков сильно бомбят. Видела на видео разрушенный Харьков, это ужас.

россияне должны почувствовать нашу боль. Я действительно рада и очень благодарна УЕФА и ФИФА за то, что все российские команды и арбитры сейчас не имеют возможности ни судить, ни играть. Они говорят: «Мы вне политики». Но вы избрали этого президента, вы за него. Поэтому вы должны хоть как-то понять, что вы изгои, хоть и не чувствуете, что у вас умирает жена, ребенок или муж.

Наш народ действительно несокрушимый, я это вижу уже больше месяца. Я хочу, чтобы все мы держались, и однажды встретились, выпили по бокалу шампанского за победу. Держимся, все будет Украина. Слава Украине!» - сказала Стрелецкая.