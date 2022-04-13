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Анчелотти выходил в полуфинал Лиги чемпионов в четырех десятилетиях

Главный тренер «Реала» успешно играет в еврокубках

  • 13.04.2022 09:02
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Анчелотти выходил в полуфинал Лиги чемпионов в четырех десятилетиях
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Карло Анчелотти стал первым специалистом в истории, который доходил до полуфинала Лиги чемпионов в четырех десятилетиях подряд. 

В ответном матче 1/4 финала сливочные на своем поле проиграли «Челси» (2:3 доп. время), но по сумме двух матчей одержали победу (5:4).

В 1999 году Анчелотти дошел до полуфинала с «Ювентусом», в нулевых годах четырежды делал это с «Миланом», а в десятых дважды добирался до 1/2 финала с «Реалом». Всего 62-летний итальянец доходил до полуфиналов Лиги чемпионов 8 раз.

В 1/2 финала сливочные встретятся с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы и Моуриньо.

Источник — Bleacher Report

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