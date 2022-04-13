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Карим БЕНЗЕМА: «Спасибо, Мадрид! Увидимся в полуфинале»

Нападающий «Реала» рад победе в противостоянии с «Челси»

  • 13.04.2022 08:02
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Карим БЕНЗЕМА: «Спасибо, Мадрид! Увидимся в полуфинале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» по сумме двух матчей одолел «Челси» (3:1, 2:3) в четвертьфинале и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

Лидер «Реала» Карим Бензема в Instagram поделился эмоциями.

«Новая квалификация дома. Спасибо, Мадрид. Увидимся в полуфинале», — написал Бензема.

Бензема в ответном матче с «Челси» стал автором одного забитого гола. В первом матче француз оформил хет-трик.

Источник — Sport.ua

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