Карим БЕНЗЕМА: «Спасибо, Мадрид! Увидимся в полуфинале»

«Реал» по сумме двух матчей одолел «Челси» (3:1, 2:3) в четвертьфинале и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

Лидер «Реала» Карим Бензема в Instagram поделился эмоциями.

«Новая квалификация дома. Спасибо, Мадрид. Увидимся в полуфинале», — написал Бензема.

Бензема в ответном матче с «Челси» стал автором одного забитого гола. В первом матче француз оформил хет-трик.