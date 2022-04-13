Карим БЕНЗЕМА: «Спасибо, Мадрид! Увидимся в полуфинале»

«Реал» по сумме двух матчей одолел «Челси» (3:1, 2:3) в четвертьфинале и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.
Лидер «Реала» Карим Бензема в Instagram поделился эмоциями.
«Новая квалификация дома. Спасибо, Мадрид. Увидимся в полуфинале», — написал Бензема.
Бензема в ответном матче с «Челси» стал автором одного забитого гола. В первом матче француз оформил хет-трик.
Источник — Sport.ua
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