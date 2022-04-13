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Антонио РЮДИГЕР: «Плюс в том, что мы не сдались в игре с Реалом»

Защитник «Челси» расстроен, что не удалось пройти мадридский клуб

  • 13.04.2022 07:46
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Антонио РЮДИГЕР: «Плюс в том, что мы не сдались в игре с Реалом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» обыграл «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра в Мадриде завершилась со счетом 2:3 в пользу лондонцев. Но по сумме двух матчей (5:4) в полуфинал вышел «Реал».

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал вылет команды.

«Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас. Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание.

Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли», - сказал Рюдигер.

Источник — УЕФА

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