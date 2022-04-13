Реал вышел в 10-й полуфинал ЛЧ за 12 сезонов

«Реал» по сумме двух матчей одолел «Челси» (3:1, 2:3) в четвертьфинале и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридский клуб выступит в полуфинале ЛЧ в 10-й раз за последние 12 сезонов.

Начиная с сезона-2010/11 «Реал» только дважды вылетал на этапе 1/8 финала — в 2019 и 2020 годах. Также за это время команда 4 раза выиграла турнир и 6 раз остановилась на полуфинальных противостояниях.