Томас ТУХЕЛЬ: «Нам не повезло, и поэтому все так опечалены»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3, 3:2 д.в.):

«Они создали не так много моментов на Стэмфорд Бридж, но пользовались каждым полушансом. Этого хватило им для общей победы. Необходимо снижать количество ошибок для достижения больших результатов. Нам не удалось сократить их количество до минимума.

Мы разочарованы исходом, но вместе с тем гордимся собой, поскольку провели отличный матч. Считаю, что мы это заслужили. Мы забили 4 раза, а могли забить даже больше. Нам не повезло, и поэтому все так опечалены. Проиграли из-за индивидуального мастерства футболистов соперника».

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер:

«Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас. Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание. Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли».