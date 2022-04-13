НАГЕЛЬСМАНН: «Во втором тайме Мюллер должен был делать счет 2:0»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (0:1, 1:1):

«У нас был отличный момент в первом тайме, когда не забил Джамал Мусиала. Во втором тайме Томас Мюллер должен был делать счет 2:0. Нам не повезло. «Вильярреал» играл в обороне очень дисциплинированно и глубоко. А в конце мы пропустили контратаку.

Первый матч стал ключевым. Там мы и проиграли это противостояние. Мы провели плохой матч на выезде. Сегодня сыграли очень хорошо. Это был один из лучших наших матчей за последние месяцы».

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер:

«Тяжело пропускать в концовке после такой игры. Благодаря поддержке наших болельщиков мы старались давить и давить с самого начала. Но этого не хватило. Мы должны лучше играть у чужих ворот.

Если принимать в расчет только сегодняшний матч и не считать первую игру, мы должны были уверенно проходить дальше. Трудно принять этот результат. Даже не знаю, что сказать».