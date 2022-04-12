Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Сергей КРАВЧЕНКО: «После войны УПЛ станет слабее, а сборная – сильнее»

Капитан «Черноморца» - о перспективах украинского футбола

  • 12.04.2022 19:32
  • 205 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей КРАВЧЕНКО: «После войны УПЛ станет слабее, а сборная – сильнее»
© ФК Черноморец. Сергей Кравченко

Капитан «Черноморца» Сергей Кравченко поделился своим мнением по поводу перспектив украинского футбола после войны:

«У нас очень сплоченная страна. Мы должны извлечь плюсы из этой войны - сплотиться, побороть коррупцию и в стране, и в футболе. Конечно, не сразу, но я верю, что украинский футбол поднимется.

Чемпионат станет слабее, ведь на легионеров денег не будет. Но молодежь будет уезжать и получать опыт. Сборная станет сильнее, Украина войдет в ЕС. Если у нас будет паспорт Евросоюза - это тоже я думаю, я считаю, мое мнение, отталкивает европейские чемпионаты от нас.

Мы легионерами там считаемся. Конечно, они возьмут бразильца, аргентинца. Если мы будем европейцами, я уверен в этом. Я уверен, что у нас футболисты не хуже, чем в Хорватии, Сербии или Польше. Взять даже ту же Польшу: куча футболистов в Италии и Испании. Я думаю, что это тоже причина паспорта.

Нам надо инфраструктуру улучшать, условия для детей, тренерские кадры, воспитывать, ездить на стажировки, учиться».

Ранее Кравченко оценил шансы Украины выйти на ЧМ-2022.

Источник — ТК Футбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности