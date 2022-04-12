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Сергей КРАВЧЕНКО: «Все видят Украину на чемпионате мира в Катаре»

Ветеран ожидает, что сборная сыграет в Катаре

  • 12.04.2022 12:55
  • 275 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРАВЧЕНКО: «Все видят Украину на чемпионате мира в Катаре»
© ФК Черноморец. Сергей Кравченко

Известный украинский футболист Сергей Кравченко высказался о матчах «Динамо» и «Шахтера» в Европе в преддверии игр плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.

«Будет очень трудно потому, что нет игровой практики у большинства футболистов. Сейчас Шахтер и Динамо выехали. Будут тренироваться, но это все равно чуть не то. Я надеюсь, что за счет сплоченности и поддержки страны этот матч очень важен для нас. Реально шанс есть.

Шотландия - очень хорошая команда. Я видел, что почти все игроки играют в ведущих чемпионатах. Уровень у них очень хороший. Тем более, что мы играем на выезде. Но я верю, что мы можем обыграть Шотландию, а потом Уэльс.

Когда смотрели жеребьевку. Все видим Украину в группе ЧМ 2022 с Англией, Ираном и США. Уверен, что все в мире и в Европе видят нас там», - подытожил Кравченко.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    Antikrot, 12.04.2022 13:16
    -1
    Мабуть у якості глядачів, та і то навряд чи! Слід памятати, що через орків із путлерстану гравці 2 місяці без тренувань і ігрового ритму! Якщо навіть через якісь неймовірно фантастичні обставини все складеться для нас добре із Шотландією, то на нас уже чекає Уельс! Хто із цих двох кращий подарунок? А от як глядачів чи почесних гостей зруйнованої, але не скореної країни - це таки може бути!
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