Сергей КРАВЧЕНКО: «Все видят Украину на чемпионате мира в Катаре»

Известный украинский футболист Сергей Кравченко высказался о матчах «Динамо» и «Шахтера» в Европе в преддверии игр плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.
«Будет очень трудно потому, что нет игровой практики у большинства футболистов. Сейчас Шахтер и Динамо выехали. Будут тренироваться, но это все равно чуть не то. Я надеюсь, что за счет сплоченности и поддержки страны этот матч очень важен для нас. Реально шанс есть.
Шотландия - очень хорошая команда. Я видел, что почти все игроки играют в ведущих чемпионатах. Уровень у них очень хороший. Тем более, что мы играем на выезде. Но я верю, что мы можем обыграть Шотландию, а потом Уэльс.
Когда смотрели жеребьевку. Все видим Украину в группе ЧМ 2022 с Англией, Ираном и США. Уверен, что все в мире и в Европе видят нас там», - подытожил Кравченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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