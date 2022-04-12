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Агент Мудрика: «Михаил находится в расположении Шахтера»

Алексей Алехин – о возможном переходе форварда в «Брентфорд»

  • 12.04.2022 19:13
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Агент Мудрика: «Михаил находится в расположении Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Агент Михаила Мудрика Алексей Алехин прокомментировал информацию о том, что форвард «Шахтера» отправился в расположение «Брентфорда»:

«Действительно, к Михаилу, ставшему одним из главных открытий этого сезона, сейчас большой интерес со стороны многих европейских клубов, но футболист находится в расположении «Шахтера» на тренировочном сборе в Турции и готовится к участию в благотворительных матчах украинского гранда».

Источник — Sportarena

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