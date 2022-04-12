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Кьер получил награду за спасение Эриксена

Защитнику «Милана» вручили награду имени Давиде Астори

  • 12.04.2022 18:53
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Кьер получил награду за спасение Эриксена
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Кьер

Защитнику «Милана» и сборной Дании Симону Кьеру, который сейчас восстанавливается после травмы, вручили награду имени Давиде Астори. Ее вручают футболистам за выдающееся проявление фейр-плей.

Кьер получил эту награду за важную роль в спасении своего партнера по сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время матча против Финляндии во время Евро-2020.

Давиде Астори, именем которого названа эта награда – бывший капитан «Фиорентины», который умер от внезапной остановки сердца в 2018 году. После его смерти в Италии значительно ужесточили протокол по допуску к соревнованиям спортсменов с проблемами с сердцем. Именно новая версия протокола не позволила Кристиану Эриксену продолжить карьеру в «Интере», поскольку ему имплантировали кардиостимулятор.

Источник — Football-Italia

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