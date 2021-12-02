Тяжелая травма. Лидер защиты Милана выбыл до конца сезона

Вчера центральный защитник «Милана» Симон Кьер получил травму и был заменен уже на пятой минуте матча 15-го тура Серии А против «Дженоа» (победа 3:0).
Сегодня 32-летний датчанин прошел медобследование, которое выявило у него разрыв крестообразной связки колена. Уже завтра, 3 декабря, он перенесет операцию. В нынешнем сезоне Кьер уже не сыграет.
В нынешнем сезоне на счету Кьера 14 матче за «Милан» во всех турнирах.
Источник — Football-Italia
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