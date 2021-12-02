Тяжелая травма. Лидер защиты Милана выбыл до конца сезона

Симон Кьер травмировался в матче с «Дженоа»

  • 02.12.2021 19:23
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  • 1 комментарий
Тяжелая травма. Лидер защиты Милана выбыл до конца сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера центральный защитник «Милана» Симон Кьер получил травму и был заменен уже на пятой минуте матча 15-го тура Серии А против «Дженоа» (победа 3:0).

Сегодня 32-летний датчанин прошел медобследование, которое выявило у него разрыв крестообразной связки колена. Уже завтра, 3 декабря, он перенесет операцию. В нынешнем сезоне Кьер уже не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету Кьера 14 матче за «Милан» во всех турнирах.

Источник — Football-Italia

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 02.12.2021 19:37
    +1
    Ось тобі й маєш. Це дуже велика втрата, там і так купа травмованих.
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