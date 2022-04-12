ВИДЕО. Ракицкий познакомился с Де Дзерби

Украинский защитник Ярослав Ракицкий прибыл в расположение «Шахтера», в составе которого будет играть в благотворительных матчах.
Игрок познакомился с наставником Роберто Де Дзерби.
🇺🇦 Ярослав Ракицький долучився до «Шахтаря»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 12, 2022
Український захисник зіграє за нашу команду в благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.https://t.co/lQcU9TaskH pic.twitter.com/HEse3OHkcd
Источник — Sport.ua
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