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Бандиты угрожали отрезать пальцы экс-игроку Челси Эшли Коулу

Футболист подвергся вооруженному нападению

  • 12.04.2022 15:01
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Бандиты угрожали отрезать пальцы экс-игроку Челси Эшли Коулу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известного в прошлом футболиста, экс-игрока сборной Англии Эшли Коула ограбили в январе 2020 года.

Четверо злоумышленников проникли в дом футболиста в Ноттингеме и похитили драгоценности и деньги.

Местный суд рассматривает дело по ограблению дома. В ходе заседания прокурор отметил, что «руки Коула были связаны за спиной кабельными стяжками, а один из нападавших предложил своим соучастникам отрезать пальцы спортсмену».

Эшли Коул играл за «Челси», «Арсенал», «Кристал Пэлас» и «Рому».

Источник — BBC

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