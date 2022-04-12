Бандиты угрожали отрезать пальцы экс-игроку Челси Эшли Коулу

Известного в прошлом футболиста, экс-игрока сборной Англии Эшли Коула ограбили в январе 2020 года.
Четверо злоумышленников проникли в дом футболиста в Ноттингеме и похитили драгоценности и деньги.
Местный суд рассматривает дело по ограблению дома. В ходе заседания прокурор отметил, что «руки Коула были связаны за спиной кабельными стяжками, а один из нападавших предложил своим соучастникам отрезать пальцы спортсмену».
Эшли Коул играл за «Челси», «Арсенал», «Кристал Пэлас» и «Рому».
Источник — BBC
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