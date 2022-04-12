Йожеф САБО: «Леоненко? С российскими спортсменами не нужно дружить»

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо не захотел давать оценку Виктору Леоненко, который считает, что не нужно наказывать российских спортсменов за вторжение армии рф в Украину.
Тем не менее, Сабо заявил, что россиян нужно дисквалифицировать.
— Не хочу комментировать слова Леоненко. Многие говорят, что народ россии не виноват, виноват только путин. Я всегда отвечаю, что у нас идет война! Наши женщины, мужчины и дети не боялись, а с голыми руками без оружия выходили и останавливали танки. А в россии на митинги против войны и путина могло выйти не 10 человек, а 50 тысяч. Сомневаюсь, что их всех бы расстреляли или арестовали. Но этого никто не сделал. ОМОН их забирал, потому что на улицы выходило всего 10-20 человек
— Российских спортсменов нужно дисквалифицировать из международных соревнований?
— Конечно, нужно. Я считаю, с ними вообще нельзя дружить.
Источник — FanDay
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