УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Йожеф САБО: «Леоненко? С российскими спортсменами не нужно дружить»

Эксперт высказался о спортсменах из россии

  • 12.04.2022 14:27
  • 1425 просмотров
  • 0 комментариев
Йожеф САБО: «Леоненко? С российскими спортсменами не нужно дружить»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо не захотел давать оценку Виктору Леоненко, который считает, что не нужно наказывать российских спортсменов за вторжение армии рф в Украину. 

Тем не менее, Сабо заявил, что россиян нужно дисквалифицировать.

— Не хочу комментировать слова Леоненко. Многие говорят, что народ россии не виноват, виноват только путин. Я всегда отвечаю, что у нас идет война! Наши женщины, мужчины и дети не боялись, а с голыми руками без оружия выходили и останавливали танки. А в россии на митинги против войны и путина могло выйти не 10 человек, а 50 тысяч. Сомневаюсь, что их всех бы расстреляли или арестовали. Но этого никто не сделал. ОМОН их забирал, потому что на улицы выходило всего 10-20 человек

— Российских спортсменов нужно дисквалифицировать из международных соревнований?
— Конечно, нужно. Я считаю, с ними вообще нельзя дружить.

Источник — FanDay

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности