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Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с Италией

Украинская сторона ведет переговоры об этом поединке

  • 12.04.2022 13:57
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Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с Италией
© УАФ. Андрей Павелко

Национальная сборная Украины вскоре может сыграть с командой Италии в рамках подготовки к играм плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.

О возможности такой встречи рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

«Мы находимся в контакте с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной. Чувствуем их поддержку. Италия была едва ли не первой страной, которая протянула нам руку помощи.

Сейчас мы пытаемся организовать товарищеские матчи для сборной Украины. Есть несколько вариантов. Надеемся, что Гравина поможет нам и в этом вопросе. В частности, возможно, удастся организовать матч против сборной Италии», - сказал Павелко.

Матч Украина – Шотландия должен состояться 31 мая или 1 июня.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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