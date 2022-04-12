Виктор ЦЫГАНКОВ: «Пока мы вместе – мы непобедимы»

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков вместе с одноклубниками приобрел ряд продуктов и вещей для украинских детей и беженцев в Польше.

«Пытаемся помогать нашим людям и деткам, которые вынуждены покинуть свои дома всем, чем можем. И пока мы все вместе – мы непобедимы. Верю, что скоро снова будет мирное небо над Украиной, а зло будет наказано. Потому что украинцы заслуживают мира и спокойной жизни, где каждый имеет возможность строить свое будущее. Все будет Украина. Слава Украине!», – написал Цыганков.