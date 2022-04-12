УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Пока мы вместе – мы непобедимы»

Лидер «Динамо» помогает украинским беженцам

  • 12.04.2022 13:33
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Пока мы вместе – мы непобедимы»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков вместе с одноклубниками приобрел ряд продуктов и вещей для украинских детей и беженцев в Польше.

«Пытаемся помогать нашим людям и деткам, которые вынуждены покинуть свои дома всем, чем можем. И пока мы все вместе – мы непобедимы. Верю, что скоро снова будет мирное небо над Украиной, а зло будет наказано. Потому что украинцы заслуживают мира и спокойной жизни, где каждый имеет возможность строить свое будущее. Все будет Украина. Слава Украине!», – написал Цыганков.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности