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Игорь СУРКИС: «Помощь Украине будет продолжаться сколько нужно»

Президент «Динамо» - о том, как клуб помогает Украине

  • 11.04.2022 20:01
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Игорь СУРКИС: «Помощь Украине будет продолжаться сколько нужно»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о том, какую помощь оказывает киевский клуб Украине во время войны:

«Мы начали помогать с первых дней войны. Сначала это было финансирование столичных больниц и обустройство детей-беженцев в западной части Украины. Изначально мы не планировали освещать каждый шаг клуба в данном направлении, но, как оказалось, это необходимость в современных условиях.

Вот, рассказываю. Наш клуб и наша семья финансово поддерживают все возможные направления: мы финансируем гуманитарные, медицинские, оборонительные, строительные программы. Помогли нашим паралимпийцам, финансово поддержали приобретение и ввоз 200 тонн гуманитарной помощи в различные населенные пункты Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

«Динамо» перечисляет деньги больницам, территориальным общинам, различным гуманитарным центрам и подразделениям ВСУ. С начала войны мы никому не отказали - все, кто обратился к нам за помощью, получили необходимые финансовые средства.

Мы каждый день на связи с различными организациями, волонтерами, медиками, которым необходима помощь. Это будет продолжаться столько, сколько нужно для страны и для победы Украины».

Ранее Суркис рассказал о целях благотворительных матчей «Динамо».

Источник — ФК Динамо Киев

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